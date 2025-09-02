Le Menteur Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

Le Menteur Mardi 7 avril 2026, 20h30 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

Le Menteur, pièce de Pierre Corneille, adaptée et mise en scène par Marion Bierry.

Distribution : Alexandre Bierry, Benjamin Boyer, Anne-Sophie Nallino ou Marion Lahmer, Mathilde Riey ou Maud Forget, Serge Noël ou Stéphane Bierry, Mathurin Voltz ou Balthazar Gouzou.

Décors : Nicolas Sire – Costumes : Virginie Houdinière assistée de Laura Cheneau – Assistant à la mise en scène : Denis Lemaître – Production : Théâtre le Poche Montparnasse.

Durée : 1h35.

Résumé : Dorante, fraîchement diplômé, revient à Paris décidé à profiter des plaisirs de la capitale. Entre mensonges, serments d’amour et amitié, il s’emmêle dans un tourbillon de quiproquos et supercheries où personne n’est dupe. Une comédie vive et enlevée de Corneille, pleine d’esprit et de charme.

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s'accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l'ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

Comédie de Corneille mise en scène par Marion Bierry : mensonges, quiproquos et séduction s’entremêlent dans un tourbillon théâtral drôle et brillant.

