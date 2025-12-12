Théâtre Le Menteur

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Tout public

Le Menteur, pièce de Pierre Corneille, adaptée et mise en scène par Marion Bierry. Résumé Dorante, fraîchement diplômé, revient à Paris décidé à profiter des plaisirs de la capitale. Entre mensonges, serments d’amour et amitié, il s’emmêle dans un tourbillon de quiproquos et supercheries où personne n’est dupe. Une comédie vive et enlevée de Corneille, pleine d’esprit et de charme. .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

L’événement Théâtre Le Menteur Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne