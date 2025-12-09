Le Menteur Saint-Dizier

Le Menteur

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

2026-04-07

fin : 2026-04-07

2026-04-07

Tout public

Le Menteur, pièce de Pierre Corneille, adaptée et mise en scène par Marion Bierry.

Distribution Alexandre Bierry, Benjamin Boyer, Anne-Sophie Nallino ou Marion Lahmer, Mathilde Riey ou Maud Forget, Serge Noël ou Stéphane Bierry, Mathurin Voltz ou Balthazar Gouzou.

Décors Nicolas Sire Costumes Virginie Houdinière assistée de Laura Cheneau Assistant à la mise en scène Denis Lemaître Production Théâtre le Poche Montparnasse.

Durée 1h35.

Résumé Dorante, fraîchement diplômé, revient à Paris décidé à profiter des plaisirs de la capitale. Entre mensonges, serments d’amour et amitié, il s’emmêle dans un tourbillon de quiproquos et supercheries où personne n’est dupe. Une comédie vive et enlevée de Corneille, pleine d’esprit et de charme. .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

