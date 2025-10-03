Le menu d’exception full végétal L’atelier des Chefs – Lyon Lyon

Le menu d’exception full végétal L’atelier des Chefs – Lyon Lyon vendredi 3 octobre 2025.

Le menu d’exception full végétal Vendredi 3 octobre, 09h30 L’atelier des Chefs – Lyon Métropole de Lyon

Prix préférentiel de 63 € dans le cadre de La Grande Semaine Végétale (prix initial de 79 €).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T09:30:00 – 2025-10-03T11:30:00

Fin : 2025-10-03T09:30:00 – 2025-10-03T11:30:00

Durant 2 heures, venez cuisiner avec notre Chef un menu à partir de produits de saison et de produits nobles.

Au menu :

Aubergines farcies végétariennes

Galettes de lentilles vertes sauce à la moutarde à l’ancienne

Ravioli croustillant chocolat et marron glacé, mousse au limoncello

Merci de vous inscrire en ligne sur le site de L’atelier des Chefs : https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/333139/la-menu-d-exception-full-vegetal/

L’atelier des Chefs – Lyon 8 rue St Nizier, 69002 Lyon Lyon 69002 Cordeliers Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/333139/la-menu-d-exception-full-vegetal/ »}]

Durant 2 heures, venez cuisiner avec notre Chef un menu à partir de produits de saison et de produits nobles.