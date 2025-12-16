Le menu spécial Noël Hastingues

Le menu spécial Noël

8 Place du Général Monsabert Hastingues Landes

Début : 2025-12-20

fin : 2026-01-03

2025-12-20

Le menu spécial Noël du 20 décembre au 3 Janvier et les Amuses-Bouches à emporter !

8 Place du Général Monsabert Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine lejardinducarcoilh@gmail.com

English : Le menu spécial Noël

The special Christmas menu from December 20 to January 3 and Amuses-Bouches to go!

