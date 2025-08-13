Le mercredi, c’est patrimoine ! « Chalon au moyen-âge » Chalon-sur-Saône

Le mercredi, c’est patrimoine ! « Chalon au moyen-âge » Chalon-sur-Saône mercredi 13 août 2025.

Le mercredi, c’est patrimoine ! « Chalon au moyen-âge »

Parvis de l’Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3.6 – 3.6 – 3.6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

Née à l’époque romaine, la ville de Chalon-sur-Saône s’est considérablement développée au cours des 1000 ans qui constituent le Moyen-Age…

Elle fut, aussi, plusieurs fois rasée et connue d’importants changements politiques et des luttes de pouvoir, parfois sensibles dans son urbanisme même. La visite vous conduira du groupe cathédral au site du Châtelet, de la ville fortifiée à ses faubourgs, de la porte de Lyon à celle du Pontet en passant par le site où prospéraient autrefois les foires du Duc de Bourgogne, avant la prise du Duché par Louis XI, en 1477. .

Parvis de l’Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

English : Le mercredi, c’est patrimoine ! « Chalon au moyen-âge »

German : Le mercredi, c’est patrimoine ! « Chalon au moyen-âge »

Italiano :

Espanol :

L’événement Le mercredi, c’est patrimoine ! « Chalon au moyen-âge » Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-06-25 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I