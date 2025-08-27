Le mercredi, c’est patrimoine ! « l’ancien hospice Saint-Louis au XVIIIème siècle » Chalon-sur-Saône

Le mercredi, c’est patrimoine ! « l’ancien hospice Saint-Louis au XVIIIème siècle »

En face du N°44 quai Sainte-Marie, sur la place Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2025-08-27

fin : 2025-08-27

2025-08-27

Visite à deux voix en partenariat avec l’association Abigaïl Mathieu.

Afin de rétablir l’ordre et la sécurité, un édit de Louis XIV avait ordonné, en 1662, que soit créé dans chaque ville un hôpital général où seraient enfermés tous les pauvres réduits à la mendicité. C’est ainsi que fut fondé l’hospice Saint-Louis qu’entra en fonction en 1685. C’est l’histoire de ce lieu et de ses habitants qui vous sera conté, jusqu’à sa transformation à la Révolution française. .

+33 3 85 93 15 98

