Le mercredi, c’est patrimoine ! « le quartier cathédral »

Parvis de la cathédrale, place Saint-Vincent Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2025-08-20

fin : 2025-08-20

2025-08-20

Edifiée du IXe au XVIe siècle, dotée d’une nouvelle façade, néo-gothique, au XIXe siècle, la cathédrale Saint Vincent est en partie romane, et en partie gothique.

Toutefois, la rencontre des deux styles se fait de façon tout à fait harmonieuse, et le mobilier témoigne plutôt, lui, de périodes postérieures (XVIIIe, XIXe, voir XXe siècles). Au cours de la visite, le guide conférencier vous contera l’histoire de cet édifice, mais aussi de l’ensemble constitué par la cathédrale elle même (qui a perdu ce statut à la révolution française), par le palais épiscopal (l’actuel est d’époque classique), et par les possessions des chanoines (demeure du doyen, maisons des chanoines, cloître, salle capitulaire). Fort heureusement, ici, contrairement à de nombreuses villes, l’ensemble a été conservé. .

