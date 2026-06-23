LE MERCREDI DES COPAINS BEACH PARTY AU CHATEAU CAP DE FOUSTE Villeneuve-de-la-Raho
mercredi 1 juillet 2026 · Villeneuve-de-la-Raho
Informations pratiques
Villeneuve-de-la-Raho
LE MERCREDI DES COPAINS BEACH PARTY AU CHATEAU CAP DE FOUSTE
1 D39 Villeneuve-de-la-Raho Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-07-01 00:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Pour cette 1ʳᵉ édition, préparez-vous à vivre une soirée placée sous le signe du soleil, de la plage et de la convivialité !
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1 D39 Villeneuve-de-la-Raho 66180 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 55 91 04
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English :
For this 1?? %E9dition, get ready %E0 for an evening filled with sunshine, the beach, and good company!
L’événement LE MERCREDI DES COPAINS BEACH PARTY AU CHATEAU CAP DE FOUSTE Villeneuve-de-la-Raho a été mis à jour le 2026-06-23 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME