Informations pratiques

Villeneuve-de-la-Raho

LE MERCREDI DES COPAINS BEACH PARTY AU CHATEAU CAP DE FOUSTE

1 D39 Villeneuve-de-la-Raho Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-01 00:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Pour cette 1ʳᵉ édition, préparez-vous à vivre une soirée placée sous le signe du soleil, de la plage et de la convivialité !

.

1 D39 Villeneuve-de-la-Raho 66180 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 55 91 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this 1?? %E9dition, get ready %E0 for an evening filled with sunshine, the beach, and good company!

L’événement LE MERCREDI DES COPAINS BEACH PARTY AU CHATEAU CAP DE FOUSTE Villeneuve-de-la-Raho a été mis à jour le 2026-06-23 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME