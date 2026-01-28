Le Mercredi des enfants CAUTERETS Cauterets

Le Mercredi des enfants

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Ateliers dédiés aux enfants (à partir de 6ans) pour découvrir la faune de nos montagnes (ongulés sauvages, rapaces, ours,…) et apprendre en s’amusant.

Rendez-vous à 10h (durée 2h)

Animation gratuite Sans inscription .

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

English :

Workshops for children (6 years and up) to discover the fauna of our mountains (wild ungulates, birds of prey, bears, etc.) and learn while having fun.

