Le mercredi des enfants/ Olympiades romaines Site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille Escolives-Sainte-Camille

Le mercredi des enfants/ Olympiades romaines

Site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille 9 rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-10-21 2026-10-28

Le mercredi des enfants

(durant les vacances scolaires)

A partir des vacances de printemps et jusqu’aux vacances de la Toussaint

Ateliers de 2h et collation à l’issue des ateliers

Découverte des ateliers sur la vie des gallo-romains sur le site archéologique d’Escolives

De 14 h à 16 h tous les mercredis après-midi durant les vacances scolaires

A partir de 5 ans

Nouveauté ! Prêts pour le défi ? *

Chaque mercredi de l’été, les enfants deviennent de vrais petits champions !

Au programme 3 épreuves olympiques, un atelier fouilles archéologiques ou un atelier vie quotidienne des gallo-romains en cas d’intempérie et un goûter gourmand pour terminer en beauté.

Pour les vacances de printemps 8,15, 22 avril et 29 avril 2026

(Création mosaïque et chasse aux œufs).

Pour les vacances d’été du 8 juillet au 26 août 2026*

(Olympiade romaine et découverte de l’archéologie)

Pour les vacances de la Toussaint le 21 octobre 2025 et le 28 octobre 2026

(Création mosaïque)

Atelier 2h + collation 5€( sur réservation)

*sous réserve de la météo .

Site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille 9 rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 71 89 site.archeologique@escolivesstecamille.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le mercredi des enfants/ Olympiades romaines

L’événement Le mercredi des enfants/ Olympiades romaines Escolives-Sainte-Camille a été mis à jour le 2025-12-10 par Yonne Attractivité