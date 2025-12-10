Le mercredi des enfants/ Olympiades romaines Site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille Escolives-Sainte-Camille
Le mercredi des enfants/ Olympiades romaines Site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille Escolives-Sainte-Camille mercredi 8 avril 2026.
Le mercredi des enfants/ Olympiades romaines
Site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille 9 rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:00:00
fin : 2026-04-29 16:00:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-10-21 2026-10-28
Le mercredi des enfants
(durant les vacances scolaires)
A partir des vacances de printemps et jusqu’aux vacances de la Toussaint
Ateliers de 2h et collation à l’issue des ateliers
Découverte des ateliers sur la vie des gallo-romains sur le site archéologique d’Escolives
De 14 h à 16 h tous les mercredis après-midi durant les vacances scolaires
A partir de 5 ans
Nouveauté ! Prêts pour le défi ? *
Chaque mercredi de l’été, les enfants deviennent de vrais petits champions !
Au programme 3 épreuves olympiques, un atelier fouilles archéologiques ou un atelier vie quotidienne des gallo-romains en cas d’intempérie et un goûter gourmand pour terminer en beauté.
Pour les vacances de printemps 8,15, 22 avril et 29 avril 2026
(Création mosaïque et chasse aux œufs).
Pour les vacances d’été du 8 juillet au 26 août 2026*
(Olympiade romaine et découverte de l’archéologie)
Pour les vacances de la Toussaint le 21 octobre 2025 et le 28 octobre 2026
(Création mosaïque)
Atelier 2h + collation 5€( sur réservation)
*sous réserve de la météo .
Site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille 9 rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 71 89 site.archeologique@escolivesstecamille.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le mercredi des enfants/ Olympiades romaines
L’événement Le mercredi des enfants/ Olympiades romaines Escolives-Sainte-Camille a été mis à jour le 2025-12-10 par Yonne Attractivité