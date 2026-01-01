Le mercredi des juniors Maison des Autres Modes Paris

Un après-midi créatif et convivial pour les jeunes à partir de 10 ans et leurs familles !

Activités simultanées (14h-18h) : pendant que certains participent à l’atelier, d’autres peuvent s’amuser avec un quiz de sensibilisation au monde de la mode et du textile ou découvrir le jeu de l’oie géant. Les groupes tourneront pour que chacun profite de toutes les activités.

Buvette conviviale : 5 euros la part de gâteau + jus, pour partager un moment gourmand et festif entre les activités.

Une après-midi idéale pour créer, apprendre et s’amuser autour du thème des savoir-faire et de la créativité textile.

Atelier créatif et poétique pour enfants et adolescents : « Histoires brodées »

Avec Anne Sailor (14h-15h30) :

Atelier de 10 à 15 ans ou en duo parents et enfants !

Anne artiste textile, accompagnera enfants et adolescents à créer leur propre patch textile à partir de fragments de tissus recyclés. Vous aurez la possibilité de l’appliquer sur le vêtement de votre choix ou de travailler directement sur votre vêtement.

En s’inspirant de formes, textures et couleurs, chacun imagine une petite histoire qu’il viendra broder. Les participant·es découvrent 2 points de broderie de base, explorent les associations de couleurs et de motifs pour cultiver sa spontanéité joyeuse et créative.

Mercredi 21 janvier de 14h à 15h30

Nombre de participants : 5 enfants/adolescents maximum sur inscription ici https://my.weezevent.com/le-mercredi-des-juniors

Tarifs pour l’atelier d’1h30

Tarif réduit = 30 euros (Habitant du 11ᵉ arrondissement, étudiant·e, demandeur·se d’emploi, bénéficiaire du RSA)

Tarif normal = 37 euros

Duo venez participer à atelier avec votre enfant

Duo Tarif réduit = 55 euros (Habitant du 11ᵉ arrondissement, étudiant·e, demandeur·se d’emploi, bénéficiaire du RSA)

Duo Tarif normal= 70 euros

Découvrez toute la programmation de la Maison des Autres Modes https://uneautremode.fr/programmation/

Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :

rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.

Le mercredi 21 janvier 2026

de 14h00 à 18h00

payant

De 30* à 70 euros 1h30

*sur présentation d’un justificatif le jour de l’atelier.

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 15 ans.

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris

https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/UAMEP/ https://www.facebook.com/UAMEP/



Afficher la carte du lieu Maison des Autres Modes et trouvez le meilleur itinéraire

