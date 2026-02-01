Le mercredi en famille Musée de la Mine Blanzy

Le mercredi en famille

Musée de la Mine 34 rue du Bois Clair Blanzy Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-04-08 2026-04-15 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Visitez en famille le puits et ses galeries. Accompagné d’un guide, découvrez le monde de la mine et ses métiers, les pieds dans le charbon.

Ensuite pendant un atelier sur le principe du tamponnage, vous pourrez réaliser des souvenirs autour du thème des fossiles.

Sur inscription, à partir de 4 ans. .

Musée de la Mine 34 rue du Bois Clair Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 22 85 musee-mine@blanzy71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le mercredi en famille

L’événement Le mercredi en famille Blanzy a été mis à jour le 2026-02-05 par Mission Tourisme Département 71