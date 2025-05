Le mercredi Pierrelatte s’anime – Pierrelatte, 4 juin 2025 19:30, Pierrelatte.

Drôme

Le mercredi Pierrelatte s’anime Place Xavier Taillade Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : 2025-06-04 19:30:00 à 2025-07-23

Début : 2025-06-04 19:30:00

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-06-04

2025-06-11

2025-06-25

2025-07-02

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-20

2025-08-27

Tout l’été, la Place Taillade devient « the place to be » à l’occasion de soirées festives, gourmandes et conviviales. Que vous souhaitiez danser, boire, manger ou simplement passer un bon moment entre amis ou en famille, c’est l’endroit idéal.

Place Xavier Taillade

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

English :

All summer long, the Place Taillade becomes « the place to be » for festive, gourmet and convivial evenings. Whether you’re looking to dance, drink, eat or simply have a good time with friends and family, this is the place to be.

German :

Den ganzen Sommer über wird der Place Taillade anlässlich von festlichen, kulinarischen und geselligen Abenden zum « the place to be ». Ob Sie tanzen, trinken, essen oder einfach eine gute Zeit mit Freunden oder der Familie verbringen möchten, hier ist der ideale Ort.

Italiano :

Per tutta l’estate, la Place Taillade diventa « il posto dove stare » per serate di festa, gastronomiche e conviviali. Se volete ballare, bere, mangiare o semplicemente divertirvi con amici e familiari, questo è il posto giusto.

Espanol :

Durante todo el verano, la Place Taillade se convierte en « the place to be » para veladas festivas, gastronómicas y de convivencia. Ya sea para bailar, beber, comer o simplemente pasar un buen rato con los amigos y la familia, este es el lugar ideal.

