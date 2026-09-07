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Le Mercure de Saint-Germain ou le passé retrouvé !, Centre culturel et associatif Victor Hugo, Saint-Germain-lès-Corbeil

samedi 19 septembre 2026 · Centre culturel et associatif Victor Hugo · Saint-Germain-lès-Corbeil

Le Mercure de Saint-Germain ou le passé retrouvé !, Centre culturel et associatif Victor Hugo, Saint-Germain-lès-Corbeil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Centre culturel et associatif Victor Hugo
Adresse
Place Victor Hugo 91250 Saint-Germain-lès-Corbeil
Ville
91250 Saint-Germain-lès-Corbeil
Département
Essonne

Le Mercure de Saint-Germain ou le passé retrouvé ! Samedi 19 septembre, 09h00, 13h30 Centre culturel et associatif Victor Hugo Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Pour évoquer les traces du passé et la mémoire, 18 artistes créent leurs œuvres en réinterprétant le Mercure de Saint-Germain-lès-Corbeil, vestige archéologique retrouvé sous nos pieds et exposé dans la salle d’exposition archéologique à l’espace Victor Hugo.

Redécouvrir le Mercure inventeur de tous les arts, messager des dieux et des hommes, figure centrale de la mythologie romaine. Venez vivre l’expérience de découvrir Mercure en peinture, en sculpture, ou encore représenté dans des installations contemporaines.

Centre culturel et associatif Victor Hugo Place Victor Hugo 91250 Saint-Germain-lès-Corbeil Saint-Germain-lès-Corbeil 91250 Essonne Île-de-France
Exposition « Le Mercure de Saint-Germain ou le passé retrouvé ! »

©GERAME

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