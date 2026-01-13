Le Merveilleux Festival Valentigney

Le Merveilleux Festival

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-13 16:00:00

2026-02-07

Le MERVEILLEUX festival revient pour émerveiller petits et grands ! Pour être sûr d’avoir une place, la réservation est indispensable.

Individuels réservez dès le mardi 6 janvier 2026 via la plateforme Hello Asso (accessible depuis notre site). Entrée libre participation libre à la sortie.

Groupes (centres de loisirs, écoles, etc.) inscription obligatoire auprès d’Ophélie maisondescontes@laposte.net

Au programme

Séances scolaires (Jeudi 5 & Vendredi 6 février)

Pour les classes maternelles de Valentigney, de la petite à la grande section

– Zoup Emmanuelle Filippi Hahn lutins, fées et trésors colorés.

– Contes divers & variés Aurélie Loiseau histoires hivernales, chocolat chaud et partage.

Les MERVEILLEUX spectacles

– Samedi 7 février Maison des Contes en Est

Strong Doudou Aurélie Loiseau | 30 min | 18 mois à 3 ans

– Dimanche 8 février Salle Jules Carrez

Né dans une Orange ! Aurélie Loiseau | 45 min | dès 4 ans

Il pleut des coquelicots Aurélie Loiseau | 50 min | dès 6 ans

Mardi 10 février Salle Jules Carrez

Bouquet de contes Lodoïs Doré | 1h | dès 4 ans

Pleure pas bonhomme Lodoïs Doré | 1h15 | dès 6 ans

Mercredi 11 février Salle Jules Carrez

Coucou Laëtitia Bloud | 45 min | dès 3 ans

Rêverie, des contes pour s’évader Laëtitia Bloud | 1h | dès 6 ans

Téléchargez le programme complet ci dessous .

salle Carrez Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 55 08 88

