Le Merveilleux Festival Valentigney
Le Merveilleux Festival Valentigney samedi 7 février 2026.
Le Merveilleux Festival
salle Carrez Valentigney Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-13 16:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Le MERVEILLEUX festival revient pour émerveiller petits et grands ! Pour être sûr d’avoir une place, la réservation est indispensable.
Individuels réservez dès le mardi 6 janvier 2026 via la plateforme Hello Asso (accessible depuis notre site). Entrée libre participation libre à la sortie.
Groupes (centres de loisirs, écoles, etc.) inscription obligatoire auprès d’Ophélie maisondescontes@laposte.net
Au programme
Séances scolaires (Jeudi 5 & Vendredi 6 février)
Pour les classes maternelles de Valentigney, de la petite à la grande section
– Zoup Emmanuelle Filippi Hahn lutins, fées et trésors colorés.
– Contes divers & variés Aurélie Loiseau histoires hivernales, chocolat chaud et partage.
Les MERVEILLEUX spectacles
– Samedi 7 février Maison des Contes en Est
Strong Doudou Aurélie Loiseau | 30 min | 18 mois à 3 ans
– Dimanche 8 février Salle Jules Carrez
Né dans une Orange ! Aurélie Loiseau | 45 min | dès 4 ans
Il pleut des coquelicots Aurélie Loiseau | 50 min | dès 6 ans
Mardi 10 février Salle Jules Carrez
Bouquet de contes Lodoïs Doré | 1h | dès 4 ans
Pleure pas bonhomme Lodoïs Doré | 1h15 | dès 6 ans
Mercredi 11 février Salle Jules Carrez
Coucou Laëtitia Bloud | 45 min | dès 3 ans
Rêverie, des contes pour s’évader Laëtitia Bloud | 1h | dès 6 ans
Téléchargez le programme complet ci dessous .
salle Carrez Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 55 08 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Merveilleux Festival
L’événement Le Merveilleux Festival Valentigney a été mis à jour le 2026-01-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD