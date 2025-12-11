Le merveilleux Noël Avranches

Le merveilleux Noël

Début : Vendredi 2025-12-12

fin : 2025-12-28

Avranches cultive l’art de l’écriture et de la transmission au travers des manuscrits des moines copistes du Mont Saint-Michel qu’elle protège depuis des siècles. Noël prête vie à ces passions avec un programme composé de lectures de contes et des spectacles emplis de fantaisie animés par les meilleurs funambules et comédiens. Une trentaine de rendez-vous à vivre depuis la place Littré et son village de Noël. .

