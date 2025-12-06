LE MERVEILLEUX NOËL DE JASMINE AUTOUR DU MONDE Montpellier

LE MERVEILLEUX NOËL DE JASMINE AUTOUR DU MONDE

9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30 2026-01-01 2026-01-02 2026-01-03 2026-01-04 2026-01-10 2026-01-11

Oui sauf que chez elle… rien ne ressemble à Noël il n’y a ni cheminée, ni bonnet, ni neige et encore moins de bonhomme de neige !

Alors, à l’aide de son tapis magique, Jasmine décide de visiter les pays où l’on fête vraiment Noël, elle veut tout connaître sur l’esprit de Noël, les sapins, les guirlandes, la neige, les décorations et bien sûr les cadeaux ! Dans son aventure merveilleuse, Jasmine comprendra que l’esprit de Noël, c’est bien plus que des cadeaux!

Tarif unique 10 euros (adultes ou enfants)

Dates tous les samedis et dimanches à 11h00 à partir du 06 décembre 2025 puis tous les jours pendant les vacances de Noël (relâche les 25 et 31 décembre et 1er janvier) puis les samedis et dimanches à 11h00 jusqu’au 18 janvier 2026 .

9 rue Sainte Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 38 19 90 69 contact@lepointcomedie.fr

English :

Yes, except that in her house? nothing resembles Christmas: there’s no chimney, no bonnet, no snow and even less snowman!

