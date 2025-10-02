Le merveilleux Noël de Marie Pipelette Centre social Jean Montsarrat du Viguier Carcassonne

Le merveilleux Noël de Marie Pipelette Centre social Jean Montsarrat du Viguier Carcassonne Jeudi 18 décembre, 17h00 Entrée libre

Noël, un homme sur le chemin, pas feutrés par la neige, un étranger, un vagabond, mauvais sujet ! Pourtant, avec une drôle de soupe et quelques histoires l’étranger va réveiller le cœur des gens.

_Marie habite un petit hameau enfoui sous la neige au bout d’un chemin improbable… Quelques maisons bien fermées, silencieuses… Ici on ne parle pas, on ne se parle pas._

_Une silhouette sur le chemin, pas feutrés par la neige, un étranger, un vagabond, mauvais sujet ! Mais voici qu’avec une drôle de soupe et quelques belles histoires l’étranger va réveiller le cœur des gens._

Aux temps de Noël, quand le froid fige la nature dans le grand sommeil d’hiver, vient le moment des contes, serrés près d’un feu joyeux pour réchauffer les corps…

Des contes de l’Hiver, du froid et de la neige, des contes riches de chaleur humaine pour réchauffer les cœurs.

_Conte tous publics dès 5 ans_

_François dit: Scénario et interprétation : François Vermel_

_Durée 55 mn environ_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-18T17:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-18T18:00:00.000+01:00

Centre social Jean Montsarrat du Viguier 9001B avenue Jules Verne 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude