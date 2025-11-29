Le Merveilleux Noël des Santons de Provence Tarascon

Le Merveilleux Noël des Santons de Provence

Du samedi 29 au dimanche 30 novembre 2025 de 10h à 19h. Centre historique Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Comme chaque année, Tarascon célèbre Noël et organise au coeur du centre historique son marché aux santons ! Les festivités commencent dès le vendredi 28 à partir de 18h30 avec l’arrivée de la marche lumineuse et l’illumination du grand sapin de Noël !

Frissonnez à l’idée de Noël qui approche ! Le petit monde de la crèche va sortir de sa boîte, les maîtres santonniers, qui façonnent tout autour de la terre tout au long de l’année pour ces moments magiques, seront au rendez-vous de ce marché aux santons 2025 en centre ville et dans le coeur historique ! Passionnés par leur métier, les artisans santonniers, artistes et créateurs ont travaillé tout au long de l’année pour séduire les amateurs de crèches et de santons ! Dans cette période de traditions calendales, les santonniers présentent leurs nouveaux personnages et leurs créations originales inspirées par les paysages si caractéristiques de la Provence ! .

Centre historique Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 03 52

English :

Like every year, Tarascon celebrates Christmas with its santon market in the heart of the historic center! The festivities begin on Friday 28 at 6.30pm, with the arrival of the light walk and the illumination of the big Christmas tree!

German :

Wie jedes Jahr feiert Tarascon Weihnachten und veranstaltet im Herzen des historischen Zentrums seinen Santons-Markt! Die Feierlichkeiten beginnen bereits am Freitag, den 28. ab 18:30 Uhr mit der Ankunft des Lichtermarsches und der Beleuchtung des großen Weihnachtsbaums!

Italiano :

Come ogni anno, Tarascon festeggia il Natale con il suo mercatino nel cuore del centro storico! I festeggiamenti prendono il via venerdì 28 dalle 18.30 con l’arrivo della passeggiata luminosa e l’illuminazione del grande albero di Natale!

Espanol :

Como cada año, Tarascón celebra la Navidad con su mercado santón en pleno centro histórico Las fiestas comienzan el viernes 28 a partir de las 18.30 h con la llegada del paseo iluminado y el encendido del gran árbol de Navidad

L’événement Le Merveilleux Noël des Santons de Provence Tarascon a été mis à jour le 2025-11-21 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)