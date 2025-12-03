Le merveilleux noël du Capitaine Fécamp

Le merveilleux noël du Capitaine Fécamp mercredi 3 décembre 2025.

Le merveilleux noël du Capitaine

Les Pêcheries, musée de Fécamp Fécamp Seine-Maritime

Début : 2025-12-03 15:00:00

2025-12-03

Contes de noël autour des mondes aquatiques et merveilleux.

Avec Élise Darteyre de l’association “Entre terre et merveilles”

Entrée libre et gratuite .

Les Pêcheries, musée de Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 31 99

