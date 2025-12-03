Le merveilleux noël du Capitaine Fécamp
Les Pêcheries, musée de Fécamp Fécamp Seine-Maritime
Début : 2025-12-03 15:00:00
fin : 2025-12-03
2025-12-03
Tout public
Contes de noël autour des mondes aquatiques et merveilleux.
Avec Élise Darteyre de l’association “Entre terre et merveilles”
Entrée libre et gratuite .
Les Pêcheries, musée de Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 31 99
