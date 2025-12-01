Le merveilleux voyage de Nils Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer

Le merveilleux voyage de Nils

Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-12-27 18:00:00

fin : 2025-12-27 20:00:00

2025-12-27

Théâtre, musique et ombre chinoises. Le merveilleux voyage de Nils est une adaptation du roman éponyme de Selma Lagerlöf écrit en 1906.Enfants

English :

Theater, music and shadow puppets. Nils’ Wonderful Journey is adapted from Selma Lagerlöf’s 1906 novel of the same name.

