Le merveilleux voyage de Nils Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer samedi 27 décembre 2025.
Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi Samedi 2025-12-27 18:00:00
fin : 2025-12-27 20:00:00
2025-12-27
Théâtre, musique et ombre chinoises. Le merveilleux voyage de Nils est une adaptation du roman éponyme de Selma Lagerlöf écrit en 1906.Enfants
Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96
English :
Theater, music and shadow puppets. Nils’ Wonderful Journey is adapted from Selma Lagerlöf’s 1906 novel of the same name.
