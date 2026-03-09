Le Mesnil-Ozenne en lumières Route des Hautes Mares Le Mesnil-Ozenne

Le Mesnil-Ozenne en lumières

Route des Hautes Mares La Halle Le Mesnil-Ozenne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Nous proposons un espace ouvert à la déambulation dans le coeur de bourg du Mesnil-Ozenne autour de trois lieux mis en lumières la mairie (ancien presbytère), l’église et le nouveau clocher reconstitué au sol à partir de pierres initialement prévues pour terminer le clocher de l’église mais qui attendaient dans le cimetière depuis 170 ans.

Une randonnée commentée démarrera à 21h depuis la Halle et conduira le groupe par un sentier lumineux jusqu’à la grotte Notre Dame du Val.

Possibilité de pique-nique dans le bourg, dans les jardins ou sous la halle. Notre association tiendra une buvette .

Route des Hautes Mares La Halle Le Mesnil-Ozenne 50220 Manche Normandie +33 6 86 97 63 76 contact.mesnilenbaie@gmail.com

Le Mesnil-Ozenne en lumières

