Le Messie, Haendel – ensemble vocal cantamus Eglise Allemande Paris samedi 7 février 2026.
Dans cet oratorio, créé en 1742, Haendel met d’abord en musique la
naissance du Messie ; dans une seconde partie, qui se conclut par le
célèbre chœur » Hallelujah ! « , il illustre la Passion et la
résurrection du Christ.
Dans la dernière partie, le texte illustre la rédemption des hommes venant de cette résurrection.
L’œuvre,
et particulièrement les larges extraits retenus pour ce concert, fait
la part belle aux chœurs, souvent majestueux, tour à tour dramatiques
et joyeux.
Ils intègrent les sensibilités allemandes, italiennes et
anglaises que le compositeur a pu développer au cours de sa carrière
très européenne.
L’ensemble vocal Cantamus est composé d’une
vingtaine de chanteurs et est accompagné par un quatuor à cordes
(instruments d’époque) et un continuo.
Du samedi 07 février 2026 au dimanche 08 février 2026 :
dimanche
de 18h00 à 19h30
samedi
de 19h30 à 21h00
gratuit
Participation libre
Tout public.
Eglise Allemande 25 rue Blanche 75009 Paris
