Le Messie, Haendel – ensemble vocal cantamus Eglise Allemande Paris

Dans cet oratorio, créé en 1742, Haendel met d’abord en musique la

naissance du Messie ; dans une seconde partie, qui se conclut par le

célèbre chœur » Hallelujah ! « , il illustre la Passion et la

résurrection du Christ.

Dans la dernière partie, le texte illustre la rédemption des hommes venant de cette résurrection.

L’œuvre,

et particulièrement les larges extraits retenus pour ce concert, fait

la part belle aux chœurs, souvent majestueux, tour à tour dramatiques

et joyeux.

Ils intègrent les sensibilités allemandes, italiennes et

anglaises que le compositeur a pu développer au cours de sa carrière

très européenne.

L’ensemble vocal Cantamus est composé d’une

vingtaine de chanteurs et est accompagné par un quatuor à cordes

(instruments d’époque) et un continuo.

Du samedi 07 février 2026 au dimanche 08 février 2026 :

dimanche

de 18h00 à 19h30

samedi

de 19h30 à 21h00

gratuit

Participation libre

Tout public.

Eglise Allemande 25 rue Blanche 75009 Paris



