Le Métal au feminin quand l’acier devient dentelle Rue de la Briarderie Gruchet-le-Valasse

Le Métal au feminin quand l’acier devient dentelle

Rue de la Briarderie Abbaye du Valasse Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Plongez dans l’univers de Nadine Ledru lors des JEMA !

Au coeur du parc remarquable de l’Abbaye cistercienne, découvrez une galerie de 200 m2 où le métal devient dentelle et la céramique se fait poésie. Entres pièces uniques et sculptures d’exception , je vous ouvre les portes de mon atelier pour vous expliquer les étapes de mon travail, mes outils. Une vidéo sera aussi disponible pour ceux qui le souhaite.

Prolongez ce voyage artistique par une pause gourmande au salon de thé. Une immersion rare entre patrimoine et création contemporaine. .

Rue de la Briarderie Abbaye du Valasse Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 93 34 91 nadineledru@orange.fr

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English : Le Métal au feminin quand l’acier devient dentelle

L’événement Le Métal au feminin quand l’acier devient dentelle Gruchet-le-Valasse a été mis à jour le 2026-03-17 par Seine-Maritime Attractivité