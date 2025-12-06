Le métier d’artiste Musée Quai Zola Rennes Samedi 6 décembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Les enfants découvrent les techniques et outils des artistes au cours d’une visite sensible. Par le mime, le toucher ou l’ouie, ils plongent dans les œuvres du musée.

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, **cliquez sur le bouton** « réserver ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-06T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-06T12:00:00.000+01:00

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine