Le métier de clown en milieu de soins Ciné-Débat Guémené-Penfao
Le métier de clown en milieu de soins Ciné-Débat Guémené-Penfao jeudi 2 juillet 2026.
Guémené-Penfao
Le métier de clown en milieu de soins Ciné-Débat
Cinéma L’Odéon Guémené-Penfao Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
.
Cinéma L’Odéon Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 28 43 17 laclownerie@free.fr
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L’événement Le métier de clown en milieu de soins Ciné-Débat Guémené-Penfao a été mis à jour le 2026-06-08 par ADT44
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