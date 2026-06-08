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Le métier de clown en milieu de soins Ciné-Débat Guémené-Penfao

Le métier de clown en milieu de soins Ciné-Débat Guémené-Penfao jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : Cinéma L'Odéon

Ville : 44290 Guémené-Penfao

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Tarif :

Guémené-Penfao

Le métier de clown en milieu de soins Ciné-Débat

Cinéma L’Odéon Guémené-Penfao Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

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Cinéma L’Odéon Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 28 43 17  laclownerie@free.fr

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English :

L’événement Le métier de clown en milieu de soins Ciné-Débat Guémené-Penfao a été mis à jour le 2026-06-08 par ADT44

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