Le métier de Pilote de ligne aujourd’hui Espace Champerret Paris Samedi 17 janvier, 14h00 sur inscription

Le métier de Pilote de ligne aujourd’hui par Nicolas Tenoux

Le métier de pilote de ligne aujourd’hui – Conférence organisée par Nicolas Tenoux (Pilote de ligne)

L’événement Orientation Studyrama de Paris vous donne rendez-vous à l’Espace Champerret le samedi 17 janvier 2026 ! Que vous soyez lycéens, étudiants ou en reconversion, venez rencontrer des enseignants, des responsables de formation et des étudiants — tous disponibles toute la journée pour vous accompagner. Grâce à plus de 800 formations représentées, vous pourrez explorer des filières variées : Défense, cybersécurité, sport, coding, gaming, nutrition, séjours linguistiques, tourisme, restauration, transports, logistique, automobile, aérospatial…, et bien d’autres domaines encore. Obtenez des conseils concrets et préparez au mieux vos choix de vœux dans Parcoursup. Universités, BTS, grandes écoles, écoles spécialisées, tous les types d’établissements sont présents pour vous offrir un panorama complet de l’enseignement supérieur.

SALON DES FORMATIONS EN AUTO, AÉROSPATIAL, LOGISTIQUE

Intéressés par les secteurs de l’Automobile, Aéronautique et Naval ? Ce salon de référence rassemble les meilleures formations qui vous permettront de trouver la formation proposée permettant de travailler dans des domaines divers et variés allant de la logistique, la construction, la conduite de véhicules, la régulation du trafic, la conception d’engins, l’analyse des risques, aviation, l’aérospatial…Inscription gratuite et programme complet sur la page d’inscription au salon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-17T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-17T14:45:00.000+01:00

1

https://www.studyrama.com/salons/evenement-orientation-studyrama-paris-2026-418473

Espace Champerret Espace Champerret Quartier des Ternes Paris 75017 Paris



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

