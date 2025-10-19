Le métro marseillais : un patrimoine du quotidien qui s’efface Métro Réformés-Canebière Marseille

Le métro marseillais : un patrimoine du quotidien qui s’efface Dimanche 19 octobre, 14h00 Métro Réformés-Canebière Bouches-du-Rhône

Si vous n’êtes pas en possession d’un pass, prévoir 4,70€ pour acheter un ticket RTM journée.

Marseille et son métro, un cosmos souterrain désireux de représenter la ville moderne. Un chantier dans les années 70-80 qui bouleverse les déplacements des marseillais et un maire qui souhaite un métro ensoleillé comme une « galerie d’art souterraine ». En cours depuis 2022, un nouveau chantier, celui de la rénovation des stations de métro qui fera paire avec les futures rames Neomma prévues courant 2026. Cette mutation, sur fond de modernisation, gomme un pan de l’histoire du transport public à Marseille : l’identité des rames et la particularité de chaque station, leurs œuvres, couleur et plastique de l’époque… En bref : une esthétique du XXe qu’il est urgent de regarder.

À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture 2025, nous invitons à une balade à travers les stations les plus emblématiques pour les décrypter à travers les éléments et les décors qui les composent avant qu’ils ne disparaissent.

Rdv 14h devant la station de métro Réformés-Canebière.

Métro Réformés-Canebière cours joseph thierry, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

