Le Mexicain malgré lui ! Comédie d'Aix Aix-en-Provence

Le Mexicain malgré lui ! Comédie d’Aix Aix-en-Provence mercredi 24 septembre 2025.

Le Mexicain malgré lui !

Mercredi 24 septembre 2025 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 20:30:00

fin : 2025-09-24 22:00:00

Date(s) :

2025-09-24

Le Mexicain malgré lui est un boulevard contemporain, qui vous emmènera, en compagnie de trois comédiens talentueux, dans un enchaînement de situations délirantes et surtout hilarantes ! Une pièce du même auteur que « Le mari de ma femme ».

Victor, homme de ménage depuis 13 ans, s’apprête à terminer sa journée de labeur, à l’hôtel nuit paisible. Il ignore encore, que dans la dernière chambre, sa vie va basculer dans une succession de quiproquos, qui le conduiront à se faire passer pour un dangereux malfrat Mexicain, face au un redoutable sociopathe du nom de Heinrich, et tout ça, pour les beaux yeux d’une femme. Le Mexicain malgré lui est un boulevard contemporain, qui vous emmènera, en compagnie de trois comédiens talentueux, dans un enchaînement de situations délirantes et surtout hilarantes ! .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Le Mexicain malgré lui (The Mexican in Spite of Him) is a contemporary boulevard that will take you, in the company of three talented actors, through a series of delirious and, above all, hilarious situations! A play by the same author as « Le mari de ma femme ».

German :

Der Mexikaner trotz ihm ist ein zeitgenössischer Boulevard, der Sie zusammen mit drei talentierten Schauspielern in eine Kette von verrückten und vor allem urkomischen Situationen führt! Ein Stück desselben Autors wie « Le mari de ma femme ».

Italiano :

Le Mexicain malgré lui (Il messicano malgrado lui) è un boulevard contemporaneo che vi porterà, in compagnia di tre attori di talento, attraverso una serie di situazioni deliranti e soprattutto esilaranti! Una commedia dello stesso autore di « Le mari de ma femme ».

Espanol :

Le Mexicain malgré lui (El mexicano a pesar de él) es un bulevar contemporáneo que le llevará, en compañía de tres actores de talento, por una serie de situaciones delirantes y, sobre todo, ¡hilarantes! Una obra del mismo autor que « Le mari de ma femme ».

