LE MEXICAIN MALGRE LUI – LE TOIT ROUGE Montelimar samedi 6 décembre 2025.

LE MEXICAIN MALGRE LUI Début : 2025-12-06 à 20:30. Tarif : – euros.

LE MEXICAIN MALGRE LUIVictor, homme de ménage depuis 13 ans, s’apprête à terminer sa journée de labeur à l’Hôtel Cactus. Il ignore encore que dans la dernière chambre, sa vie va basculer dans une succession de quiproquos qui le conduiront à se faire passer pour un dangereux malfrat mexicain, face à un redoutable sociopathe du nom de Heinrich, et tout ça pour les yeux d’une femme !!“Le mexicain malgré lui” est un boulevard contemporain qui vous emmènera, en compagnie de trois talentueux comédiens, dans un enchaînement de situations délirantes et surtout hilarantes !!Auteur : David FenouilArtistes : Armony Bellanger, David Fenouil, Pascal ValetteMetteur en scène : David Fenouil

LE TOIT ROUGE BOULEVARD DES PRESIDENTS 26200 Montelimar 26