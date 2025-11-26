LE MEXICAIN MALGRE LUI LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan
LE MEXICAIN MALGRE LUI LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan jeudi 26 mars 2026.
LE MEXICAIN MALGRE LUI
LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 18 – 18 – 18
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 20:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-03-26
Par La Comédie des K’talents
.
LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 82 05 55 26 lacomediedesktalents@gmail.com
English :
By La Comédie des K’talents
L’événement LE MEXICAIN MALGRE LUI Perpignan a été mis à jour le 2025-11-26 par PERPIGNAN TOURISME