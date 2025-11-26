LE MEXICAIN MALGRE LUI LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan

LE MEXICAIN MALGRE LUI

LE MEXICAIN MALGRE LUI LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan jeudi 26 mars 2026.

LE MEXICAIN MALGRE LUI

LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 18 – 18 – 18

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 20:30:00
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-03-26

Par La Comédie des K’talents
  .

LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 82 05 55 26  lacomediedesktalents@gmail.com

English :

By La Comédie des K’talents

L’événement LE MEXICAIN MALGRE LUI Perpignan a été mis à jour le 2025-11-26 par PERPIGNAN TOURISME