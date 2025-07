Le Mexicain malgré lui Théâtre de Jeanne Nantes

Le Mexicain malgré lui Théâtre de Jeanne Nantes samedi 14 mars 2026.

22 € / 14 € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d'emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis) Tout public

Comédie écrite et mise en scène par David Fenouil Victor, homme de ménage depuis treize ans à l’hôtel « Nuit Paisible », s’apprête à terminer sa journée de labeur.Il ignore encore que, dans la dernière chambre, sa vie va basculer dans une succession de quiproquos qui le conduiront à se faire passer pour un dangereux malfrat mexicain, face à un redoutable sociopathe du nom de Heinrich, et tout ça pour les beaux yeux d’une femme ! avec Aurélie Mele, Pascal Valette et David Fenouil Représentations du 5 au 22 mars 2026 :jeudi au samedi à 20h30dimanche à 17h

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

