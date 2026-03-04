Le Mexicain malgré lui, Théâtre de Jeanne, Nantes

Le Mexicain malgré lui 5 – 22 mars Théâtre de Jeanne Loire-Atlantique

22 € / 14 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T20:30:00+01:00 – 2026-03-05T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-22T17:00:00+01:00 – 2026-03-22T18:30:00+01:00

Comédie écrite et mise en scène par David Fenouil

Victor, homme de ménage depuis treize ans à l’hôtel « Nuit Paisible », s’apprête à terminer sa journée de labeur.

Il ignore encore que, dans la dernière chambre, sa vie va basculer dans une succession de quiproquos qui le conduiront à se faire passer pour un dangereux malfrat mexicain, face à un redoutable sociopathe du nom de Heinrich, et tout ça pour les beaux yeux d’une femme !

avec Aurélie Mele, Pascal Valette et David Fenouil

Représentations du 5 au 22 mars 2026 :

jeudi au samedi à 20h30

dimanche à 17h

Théâtre de Jeanne 5 Rue des Salorges, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-jeanne.com/ »}]

Une comédie de boulevard contemporaine qui vous emmènera dans un enchaînement de situations aussi délirantes qu’hilarantes : un moment 100 % humour ! théâtre de jeanne