LE MEXIQUE, DES ARTS DU COLLECTIF À L’INTIME Le Rocher de Palmer Cenon

LE MEXIQUE, DES ARTS DU COLLECTIF À L'INTIME Mercredi 1 octobre, 15h00 Le Rocher de Palmer Gironde

Cette pause culturelle vous invite à parcourir le Mexique à travers de multiples visages artistiques. Des fresques qui retracent les luttes et les espoirs d’un peuple aux toiles qui révèlent l’intimité et les tourments personnels, l’art mexicain tisse un lien profond entre passé et présent. Héritage précolombien, révolutions sociales, modernité et mondes rêvés s’entremêlent, offrant un voyage où se croisent histoire collective et récits intimes.

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

