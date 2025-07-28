Le midi, c’est symphonie ! Haydn Mozart Schumann Opéra de Limoges Limoges
Le midi, c’est symphonie ! Haydn Mozart Schumann Opéra de Limoges Limoges mercredi 1 avril 2026.
Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne
Durant 30 minutes, assistez à une répétition de l’Orchestre puis partagez un pique-nique en compagnie des équipes de l’Opéra.
Possibilité de réserver un sandwich, une planche salée et/ou sucrée. .
Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95 bar@operalimoges.fr
