Le Miel de tilleul de Picardie IGP dans votre assiette, Le Kotje, Zuydcoote

Informations pratiques

Le Miel de tilleul de Picardie IGP dans votre assiette Samedi 3 octobre, 14h00 Le Kotje Nord

Entrée libre pour la rencontre-dégustation. Réservation conseillée pour le repas.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Saveurs fraîches, intenses et mentholées : découvrez l’étonnant Miel de tilleul de Picardie IGP.

Rencontre avec Hélène Fiers et Mathieu Hébert, apiculteurs (GAEC Miellerie du Zyckelin, à Hoymille), et l’équipe du Kotje, restaurant, épicerie et lieu de vie à Zuydcoote : dégustation, présentation du métier et de la saison apicole.

Profitez de l’occasion pour vous restaurer sur place. Thomas et Pauline travailleront une recette intégrant le Miel de tilleul de Picardie IGP (pensez à réserver) et retrouvez les produits maison (pain au levain, confitures…) et produits locaux habituellement proposés par l’épicerie.

Le Kotje 169 Rue du Général de Gaulle, 59123 Zuydcoote Zuydcoote 59123 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@kotje.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 64 19 52 »}] [{« link »: « http://facebook.com/GAECMiellerieduZyckelin »}, {« link »: « https://kotje.fr/ »}, {« link »: « https://miel-tilleul-picardie.fr/miel-de-tilleul-de-picardie/ »}]

Saveurs fraîches, intenses et mentholées : découvrez l’étonnant Miel de tilleul de Picardie IGP. Rencontre-dégustation et recette au miel.