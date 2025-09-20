Le miel du Dauphiné Château de Barbarin Revel-Tourdan

Le miel du Dauphiné Château de Barbarin Revel-Tourdan samedi 20 septembre 2025.

Le miel du Dauphiné 20 et 21 septembre Château de Barbarin Isère

inclus dans le billet d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Thierry Chauvet apiculteur vous propose différents miel et vous parle du travail des abeilles. inclus dans la visite

Château de Barbarin 780 Route de Pisieu, 38270 Revel-Tourdan, France Revel-Tourdan 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33650075096 https://www.chateau-de-barbarin.fr Visiter le château de Barbarin, c’est entrer de plain-pied dans l’histoire d’une maison-forte Dauphinoise. Venez découvrir, lors des visites guidées, l’évolution du XIVe au XVIIIe siècle. Bâti au Moyen-Age, on peut voir encore des bouches à feu. Agrandi au XVIIIe siècle pour en faire une demeure ou l’on reçoit. Venez découvrir les salons meublés et l’exceptionnelle cuisine de 100m2 !

© Commune de Revel-Tourdan