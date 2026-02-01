Le miel et les abeilles

RD 16 Broué Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Entrez dans le royaume de la reine et de ses ouvrières. Grâce à une ruche pédagogique vous découvrirez les rôles de chacun et le fonctionnement de la colonie. Ceux qui le souhaitent pourront se vêtir d’une combinaison pour s’approcher au plus près.

L’expérience se clôturera par une dégustation de miels afin de savourer le fruit du travail des butineuses.

Intervenant Hervé Garouel

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 14h45 à la ruche pédagogique, Route départementale 16, 28410 Broué 5 .

RD 16 Broué 28410 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enter the kingdom of the queen and her workers. Thanks to an educational beehive, you’ll discover the roles of each and how the colony functions. Those wishing to get up close and personal will be able to don a wetsuit.

L’événement Le miel et les abeilles Broué a été mis à jour le 2026-02-02 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX