Le miel et les abeilles – stage de science pour les 6-8 ans, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Le miel et les abeilles – stage de science pour les 6-8 ans Vendredi 24 avril, 10h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

95 euros (par enfant) – Tarif abonnés : 85 € (par enfant, dans la limite des places disponibles réservées aux abonnés)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T10:00:00+02:00 – 2026-04-24T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T10:00:00+02:00 – 2026-04-24T17:30:00+02:00

À travers un programme ludique, des expériences et des activités créatives, vous serez immergés dans la vie passionnante de ces précieuses pollinisatrices. Le miel, la gelée royale, la cire d’abeille et le pollen n’auront plus de secret pour vous et vous en découvrirez tous les bienfaits lors de vos productions.

Les participants auront la chance de goûter au miel récolté sur la Folie de l’Horloge située aux abords de la Cité des sciences et de l’industrie.

Explorer la science en s’amusant ! Des stages ludiques, expérimentaux et pratiques encadrés par un médiateur scientifique.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Explorez l’univers fascinant des abeilles et découvrez leur rôle essentiel et comment les protéger ! APICULTURE INSECTE

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