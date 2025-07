LE MIGNONISME DE PHILIPPE KATERINE VISITE COMMENTÉE & CRÉATION DE BADGE Lunel

La Maison Rousseau vous propose de suivre le guide ! Quoi de mieux pour contempler les 80 oeuvres présentées qu’une visite commentée ?

Ramener un joli souvenir de cette exposition, la Maison Rousseau vous invite, à l’issue de la visite, à créer votre badge inspiré de Monsieur Rose, du Mignonisme ou des autres ouvres de Philippe Katerine !

Jusqu’au 27 septembre prochain, l’espace Louis Feuillade accueille les oeuvres de Philippe Katerine. La Maison Rousseau vous convie à découvrir cette exposition, accompagné d’un guide et de créer votre badge inspiré du Mignonisme.

Depuis le 13 juin dernier, Lunel voit la vie en rose ! La faute à Philippe Katerine dont les oeuvres illustrent tout à fait son univers singulier, décalé, entre la poésie, l’humour, l’absurde et la tendresse.

Tous les mercredis, à 14h30 et à 16h à l’Espace Louis Feuillade

Du 23 juillet 2025 au 24 Septembre 2025 (A noter qu’il n’y aura pas de visite le 27 août et le 3 septembre.)

Gratuit Ouvert à tous & toutes (enfant accompagné d’un parent)

Réservation auprès de la Maison Rousseau (04 67 87 83 06)

ou auprès de l’accueil de l’espace Louis Feuillade (04 67 87 84 19) .

Rue Jean-Jacques Rousseau Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 06

English :

Maison Rousseau invites you to follow the guide! What better way to contemplate the 80 works on display than with a guided tour?

As a souvenir of the exhibition, Maison Rousseau invites you to create your own badge inspired by Monsieur Rose, Mignonisme or other works by Philippe Katerine!

German :

Das Maison Rousseau lädt Sie ein, dem Führer zu folgen! Wie könnte man die 80 ausgestellten Werke besser betrachten als bei einer geführten Besichtigung?

Das Maison Rousseau lädt Sie ein, nach der Führung einen Anstecker zu gestalten, der von Monsieur Rose, dem Mignonismus oder anderen Werken von Philippe Katerine inspiriert ist!

Italiano :

La Maison Rousseau vi invita a seguire la guida! Quale modo migliore di contemplare le 80 opere esposte se non con una visita guidata?

Dopo la visita, la Maison Rousseau vi invita a creare il vostro distintivo ispirato a Monsieur Rose, Mignonisme e altre opere di Philippe Katerine!

Espanol :

La Maison Rousseau le invita a seguir al guía ¿Qué mejor manera de contemplar las 80 obras expuestas que con una visita guiada?

Después de la visita, la Maison Rousseau le invita a crear su propia insignia inspirada en Monsieur Rose, Mignonisme y otras obras de Philippe Katerine

