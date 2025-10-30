LE MIKVÉ, UN JOYAU PRÉSERVÉ Montpellier

1 Rue de la Barralerie Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Visite en français

Découverte du mikvé, lieu méconnu mais magique de Montpellier, avec un guide conférencier !

Le mikvé médiéval de Montpellier, bain rituel juif de purification du XIIIe siècle est le témoin de l’importance de la communauté juive qui a joué un grand rôle dans le développement et le rayonnement de Montpellier.

Situé au cœur de ce qui fut le quartier juif, le mikvé compte parmi les plus anciens et les mieux conservés d’Europe.

Il est alimenté par une nappe d’eau souterraine constamment renouvelée ; l’eau sort d’un orifice (ou gargouille) qui symbolise son passage.

Départ toutes les 30 minutes pendant 3h

Sur réservation obligatoire

RDV au Mikvé, 1 rue de la Barralerie

– Gratuités enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide.

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

1 Rue de la Barralerie Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The medieval mikveh of Montpellier, a Jewish ritual purification bath dating from the 13th century, is a witness to the importance of the Jewish community, which played a major role in the development and influence of Montpellier.

German :

Die mittelalterliche Mikwe von Montpellier, ein jüdisches rituelles Reinigungsbad aus dem 13. Jahrhundert, zeugt von der Bedeutung der jüdischen Gemeinde, die eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und dem Einfluss von Montpellier spielte.

Italiano :

Il mikveh medievale di Montpellier, un bagno di purificazione rituale ebraico risalente al XIII secolo, testimonia l’importanza della comunità ebraica che ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo e nell’influenza di Montpellier.

Espanol :

La mikve medieval de Montpellier, baño ritual judío de purificación que data del siglo XIII, es testigo de la importancia de la comunidad judía, que desempeñó un papel importante en el desarrollo y la influencia de Montpellier.

