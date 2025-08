Pygments Lab 24 : Vickies, Sanpe, Isla, OOB, Bouh & Kelbail Le Millénaire, 20 Quai du Lot, Paris 19 Paris

Pygments Lab 24 : Vickies, Sanpe, Isla, OOB, Bouh & Kelbail Le Millénaire, 20 Quai du Lot, Paris 19 Paris vendredi 8 août 2025.

Pygments Lab, c’est LE laboratoire des artistes émergents Parisiens. A travers cet évènement, découvrez leurs univers et dansez sur leurs performances. Cette expérience se prolonge quelques jours plus tard en ligne sur YouTube, laissant une trace inoubliable à consommer sans modération. Pour cette édition, nous posons nos cams au Canal Barboteur le 8 aout prochain de 18h à 00h. Coté line-up, une programmation éclectique et solaire entre house, trance progressive et techno, rassemblant le meilleur des collectifs parisiens.

Nous retrouverons :

Vickies : cofondatrice du Vénus Club, elle façonne un univers éclectique et audacieux entre riffs psychédéliques, percussions indiennes et hymnes punk.

Sanpe : co-fondateur du label 39rec, Sanpe navigue entre progressive house et progressive trance, apportant une touche spéciale à ses sets.

Isla : membre du crew Saturation Collective, elle nous entrainera dans ses influences trance, fast techno, break et groovy.

Out of Body : issu du collectif Appero Notturno, OOB embarque son public pour un voyage entre indie dance, acid house et trance.

Bouh : DJ, producteur et technicien évoluant au sein du collectif pluridisciplinaire L’Enfant Sauvage, Bouh oscille entre house techno et trance.Kelbail : résident de Pygments et batteur, Kelbail vous entrainera dans son univers Funk.

Pour démarrer la saison estivale, Pygments Lab vous donne rdv pour un format open air au Canal Barboteur !

Le vendredi 08 août 2025

de 18h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Le Millénaire, 20 Quai du Lot, Paris 19 20 Quai du Lot 75019 Paris