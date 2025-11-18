Le Million Maison des Arts Allonnes

Le Million

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Début : 2025-11-18 14:30:00

fin : 2025-11-18 16:00:00

2025-11-18

Comédie de 1h 28min de Grégoire Vigneron. Avec Christian Clavier, Rayane Bensetti, Gilles Cohen

Synopsis

Pensant à tort qu’il ne va pas être promu par son entreprise, Stan craque et décide de voler dans le coffre de son patron une valise contenant 1 million d’euros d’argent sale. Direction l’aéroport avec sa copine… Mais en route, un coup de fil lui apprend qu’il obtient la promotion dont il rêvait. Il a alors une nuit pour rattraper son erreur et remettre le million dans le coffre. Pour cela, il va faire appel à Hippolyte, un serrurier peu regardant sur la déontologie… .

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00

English :

Comedy, 1h 28min, by Grégoire Vigneron. With Christian Clavier, Rayane Bensetti, Gilles Cohen

German :

Komödie mit 1h 28min von Grégoire Vigneron. Mit Christian Clavier, Rayane Bensetti, Gilles Cohen

Italiano :

Commedia di 1h 28min di Grégoire Vigneron. Con Christian Clavier, Rayane Bensetti, Gilles Cohen

Espanol :

1h 28min comedia de Grégoire Vigneron. Con Christian Clavier, Rayane Bensetti, Gilles Cohen

