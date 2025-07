Le mini festival l’Âne Rit 6ème édition Jourgnac

6ème édition du mini-festival de l’association l’Âne Rit.

Un programme riche vous attend sur 3 jours:

– Vendredi 18 juillet: 2 concerts se succèderont avec pop-rock anglo saxon et mélodies sud-américaines puis vous pourrez danser avec DJ Vladi.

– Samedi 19 juillet: spectacle pour enfants, théâtre d’improvisation, bal trad avec NamL’I, deux groupes suivront: Iron Leg et Roger Latcheup et la soirée se poursuivra avec le DJ Set, Perito.

– Dimanche 20 juillet: consacré aux jeux avec tournoi de palets, acroyoga pour les adultes et à partir de 8 ans et acroyoga pour les 3 à 8 ans.

Restauration locale et buvette faite maison.

Une programmation riche et captivante pour émerveiller petits et grands ! .

Jourgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 29 91 08 lanerit87grange@gmail.com

