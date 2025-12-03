Le miracle de Saint-Nicolas Ribeauvillé

Le miracle de Saint-Nicolas

Saint Nicolas invite vos enfants à partir avec lui à la recherche des enfants perdus dans les ruelles sombres de Ribeauvillé et terminer cette recherche par le récit de ses légendes au jardin de ville.

Saint Nicolas donne rendez vous aux enfants qui le souhaitent dans la cour de la médiathèque pour partir avec lui la recherche des enfants perdus dans les ruelles sombres de Ribeauvillé jusqu’au jardin de ville ou sa légende sera contée.

English :

Saint Nicolas invites your children to join him in his search for lost children in the dark alleys of Ribeauvillé, and end the search with a tale of his legends in the town garden.

German :

Saint Nicolas lädt Ihre Kinder ein, sich mit ihm auf die Suche nach den verlorenen Kindern in den dunklen Gassen von Ribeauvillé zu begeben und diese Suche mit der Erzählung seiner Legenden im Stadtgarten zu beenden.

Italiano :

San Nicola invita i vostri bambini a unirsi a lui nella ricerca dei bambini perduti nei vicoli bui di Ribeauvillé e a concludere la ricerca raccontando le sue leggende nel giardino del paese.

Espanol :

San Nicolás invita a sus hijos a acompañarle en su búsqueda de niños perdidos por las oscuras callejuelas de Ribeauvillé, y a terminar la búsqueda contando sus leyendas en el jardín del pueblo.

