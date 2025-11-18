Le Misanthrope Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence

Le Misanthrope

Mardi 18 novembre 2025 à partir de 20h.

Mercredi 19 novembre 2025 à partir de 19h.

Du vendredi 21 au samedi 22 novembre 2025 à partir de 20h.

Mercredi 26 novembre 2025 à partir de 19h.

Jeudi 27 novembre 2025 à partir de 11h.

Du vendredi 28 au samedi 29 novembre 2025 à partir de 20h. Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 38 EUR

Début : 2025-11-18 20:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-18 2025-11-19 2025-11-21 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28

Alceste et Célimène font leur grand retour sur scène sous la direction de Georges Lavaudant dans un Misanthrope sans vergogne où la vérité blesse seulement celui qui y croit encore.

Qui se frotte aux classiques, s’y pique souvent. Georges Lavaudant n’est pas du genre à regimber devant l’obstacle, bien au contraire. Après Shakespeare et Le Roi Lear, le metteur en scène s’attaque à Molière et au Misanthrope une pièce à plusieurs centres et donc à plusieurs orbites, un petit système planétaire qu’il entend faire tourner autour d’Alceste et de Célimène et de leur bras de fer narcissique. Plus qu’une histoire de dépit amoureux, il met en lumière l’affrontement entre ancien et nouveau monde, vérité et mensonge, le tout avec l’élégance qui sied aux alexandrins. À savourer en vers et contre tout. .

Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Alceste and Célimène make their grand return to the stage under the direction of Georges Lavaudant in a shameless Misanthrope where the truth hurts only those who still believe it.

German :

Alceste und Célimène kehren unter der Regie von Georges Lavaudant in einem schamlosen Misanthropen auf die Bühne zurück, in dem die Wahrheit nur denjenigen verletzt, der noch an sie glaubt.

Italiano :

Alceste e Célimène fanno il loro grande ritorno sul palcoscenico sotto la direzione di Georges Lavaudant in un Misantropo spudorato in cui la verità fa male solo a chi ci crede ancora.

Espanol :

Alceste y Célimène hacen su gran regreso a los escenarios bajo la dirección de Georges Lavaudant en un Misántropo desvergonzado en el que la verdad sólo hiere a los que aún la creen.

