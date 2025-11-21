Le Misanthrope, au théâtre de Franklin Théâtre de Franklin Paris

Vieux-Jeu, la troupe des anciens d’HEC remonte sur scène pour nous faire (re)découvrir un monument du théâtre : « Le Misanthrope » !

Jean-Baptiste, Malo, Maude, Charles, Théophile, Garance et Gabriel nous replongent avec talent et humour dans une réflexion du XVIIème plus actuelle que jamais : de tous les excès qui nous entourent, y a-t-il un juste milieu ?

« Non, je tombe d’accord de tout ce qu’il vous plaît :

Tout marche par cabale et par pur intérêt ;

Ce n’est plus que la ruse aujourd’hui qui l’emporte,

Et les hommes devraient être faits d’autre sorte.

Mais est-ce une raison que leur peu d’équité,

Pour vouloir se tirer de leur société ? »

Du vendredi 21 novembre 2025 au dimanche 23 novembre 2025 :

dimanche

de 15h00 à 16h30

vendredi, samedi

de 20h30 à 22h00

payant

Public enfants, jeunes et adultes.

Théâtre de Franklin 12 Rue Benjamin Franklin 75116 Paris

association.vieuxjeu@gmail.com