Le Misanthrope Lycée Saint-Louis de Gonzague Paris 21 – 23 novembre sur inscription

Le Misanthrope par Vieux-Jeu, la troupe de théâtre des HEC Alumni

« Ce n’est plus que la ruse aujourd’hui qui l’emporte,

Et les hommes devraient être faits d’autre sorte.

Mais est-ce une raison que leur peu d’équité,

Pour vouloir se tirer de leur société ? »

Sept HEC jouent Le Misanthrope à Paris ! Gabriel, Garance, Maude, Malo, Jean-Baptiste, Théophile et Charles monteront sur scène les 21-22-23 novembre prochains au théâtre du lycée Franklin. Cet événement de Vieux-Jeu, la troupe de théâtre des Alumni, réunira une grande partie de la communauté HEC !

À l’affiche : Le Misanthrope, pour rire en redécouvrant certains des plus beaux vers de la langue française et se replonger dans une réflexion du XVIIème plus actuelle que jamais : de tous les excès qui nous entourent, y a-t-il un juste milieu ?

Prenez vos places ! Pour toute question sur la pièce, vous trouverez les réponses et un contact sur la billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-21T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-23T22:00:00.000+01:00

https://www.billetweb.fr/vieuxjeu-misanthrope

Lycée Saint-Louis de Gonzague 12 Rue Benjamin Franklin, 75116 Paris, France Quartier de la Muette Paris 75116 Paris