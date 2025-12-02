LE MISANTHROPE – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

LE MISANTHROPE – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire mardi 2 décembre 2025.

LE MISANTHROPE Début : 2025-12-02 à 20:30. Tarif : – euros.

Le Misanthrope Georges Lavaudant Dans cette version du Misanthrope de Molière, Georges Lavaudant revisite avec classe le texte du grand dramaturge français, porté par un immense Eric Elmosnino dans le rôle d’Alceste.Comédie sociale, étude de caractères, pièce à thèse, « Le Misanthrope » déploie un éventail de réflexions tout à fait passionnantes qui aujourd’hui encore – et particulièrement dans nos cercles artistiques – touche juste, dévoilant l’hypocrisie et les mensonges de nos relations apaisées. Sincérité exagérée et psychorigidité, folie de la passion amoureuse d’Alceste. Mondanité amusée, insouciance, immaturité assumée de Célimène. Aliénation des marquis dupes du jeu social. Avec une absolue maîtrise de l’alexandrin qui éloigne de tout naturalisme et de toute psychologie, Molière nous offre tout à la fois une œuvre limpide et énigmatique, dans laquelle chacun des personnages sans exception déploie intelligence, sensibilité et aveuglement. Pour la première fois Georges Lavaudant met en scène Molière en français, et le résultat est à la hauteur des attentes.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69